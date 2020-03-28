【極度悲觀】全球債券基金單周走資千億美元

美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至3月25日止，全球債券基金及股票基金分別錄得1,090億及262億美元資金淨流出，相反，現金基金錄得破紀錄2,346億美元資金淨流入。

美國銀行策略員Michael Hartnett指出債券基金兩周走資2,180億美元，相當於過去5,830億美元吸資額的44%，形容是「債市泡沫」爆破，其中3月20日單日走資創346億美元。

股票基金方面，美國及歐洲基金過去一周分別走資158億及22億美元，新興市場股票基金則錄得18億美元資金流出。

富瑞(Jefferies)報告指，即使股市反彈，資金流顯示市場繼續避險，債券基金走資額亦連續兩周創新高。

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