陳鳳珠：料恒指仍欠上升動力

美國聯儲局除大幅度減息外，更推出無限量化寬鬆政策，以購買國債及按揭抵押證券。此外，當局更提供最多3,000億美元的4年期過渡貸款，以保持企業、大型僱主及消費者的信貸狀況。

由於憧憬措施或可支持金融市場的流動性及紓緩經濟下行的壓力，美股反彈，港股亦重返10天線水平，但估計仍然欠缺上升動力，港股若要重拾升軌，必須待經濟面恢復，以及內地推出更多刺激經濟方案來帶動。

今次美國推出的救市措施，主要不限量購買美國國債及按揭抵押證券，其次以購買公司債、學生貸款、汽車貸款、中小企業貸款的金融資產，以支持中小企、家庭及個人的資金流動性。今次的措施覆蓋範圍較廣，將資金推入實體經濟，以緩解經濟下行的風險。

其實，美國亦計劃推出逾萬億美元的刺激經濟方案，但美國政府本財年的預算赤字已接近1萬億美元，財年首5個月的預算赤字已增至逾6,000億美元，預期未來赤字將會明顯增加，政府的財政壓力負擔漸重。除美國大幅度推出救市措施外，澳洲亦推出第二輪刺激經濟計劃，各國央行持續推出買債措施，並不斷擴大救市規模，反映今次疫情或重挫環球經濟狀況。

美國的無限量寬或會引發未來通脹憂慮，預期黃金中長線仍為保值的投資工具。目前環球資金重新作出配置，預期內地股市及港股的估值吸引，且內地疫情受控，經濟活動逐步恢復，經濟基本面改善，對內地股市及港股帶來支持，因此資金或有機會部署流入。

過往熱錢或會進入房地產市場，不過，今次危機並非因金融系統出現問題所導致而促使各國大幅放水救市，而是因疫情嚴重影響經濟發展，企業停工停產、供應鏈斷裂、貿易及消費停頓等，短期的經濟活動暫停，但對環球的經濟發展的損害仍難以估計，預期部分企業或會出現倒閉潮，整體失業率將會上升，難以刺激資金大舉進入房地產市場。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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