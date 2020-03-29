曜熊理財：疫情禍及經濟　逆勢而行策略...

由於新冠肺炎病毒疫情蔓延，各方對於全球經濟衰退的結論沒有分歧，但對衰退的持續時間及深度的看法則不一。極度悲觀的看法認為衰退的持續時間和深度將超過2008年金融危機，甚至可以相比1929年大蕭條。

這種看法可能過度悲觀了，既高估了短期危機爆發的概率，也低估了人類與病毒的共存能力。為應疫情，美國推出2萬億美元規模的第三輪緊急經濟救助計劃，是美國歷史上規模最大的救市計劃。

這項規模和範圍空前的法案將向大部分美國成年人發放1,200美元現金，向大部分兒童發放500美元，為企業、州和城市創建一個5,000億美元的貸款計劃，以及撥款3,500億美元以幫助小型企業處理工資問題。

中國基本上已控制疫情，疫情對於中國消費的影響是短期、可控。近期，隨着疫情防控形勢持續向好，企業復工營業加快，市場銷售觸底回升。社會生產及生活秩序進一步恢復下，國家和地方出台的一系列促進消費回補釋放的政策措施逐步落地見效，後期消費市場將進一步平穩回升。

儘管短期市場走勢難以預測，但長時間看，不難發現短期性的恐慌對公司內在價值的影響沒有想像中那麼大，股市底部往往是最恐慌的時候，就疫情而言，恐慌情緒往往不是新增確診人數達到最高峰的時候，而是其增長速率最快時，對投資者的心理衝擊最大，未來投資者可用定期投資策略買入股票基金，一旦擔憂情緒減少，股市將再次回升。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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