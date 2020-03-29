陳樂怡：宜候低吸納強勢科技股

市場憧憬美國2萬億美元強力援助方案，有助穩定市場對於經濟前景的憂慮，帶動環球股市近日反彈。然而，方案對市場的刺激作用或未能持續太長，實際上，仍要視乎新冠肺炎疫情發展及經濟表現。

歐美個案持續上升，疫情防控措施令多地經濟活動幾乎陷入停頓。最新數據亦反映美國經濟受到嚴重打擊，IHS Markit的綜合PMI在3月初步跌至40.5，是歷來低位。美國未來經濟數據將會反映疫情的顯著衝擊，投資情緒或會再受動搖。近日港股投資氣氛主要跟隨外圍改善，但恒指由3月19日的低位已反彈近2,400點，短期內累積較大的升幅，預計其後升勢將會放緩，初步支持於10天線(22,840線)，投資者宜候低吸納強勢科技股。

日本經濟新聞引述消息報道，蘋果公司考慮到供應鏈緊張以及換機意欲偏弱的因素，考慮延遲幾個月才推出5G iPhone。中國生產雖逐步恢復，但因歐美疫情持續爆發，需求前景不明朗，中國境外產業鏈亦面臨供應中斷風險，智能手機品牌新機發布計劃料會因而起變數。市場紛紛調低今年5G手機出貨量預測，手機設備股未來訂單存在較大的不確定性。

另一方面，澳門3月份博彩收入預計繼續錄得顯著跌幅，4月表現更不樂觀。內地仍然維持旅客前往澳門的禁令，以及澳門升級入境限制，禁止外國人及14日內曾往海外的中港台居民入境。由於環球疫情嚴峻，調整出入境限制措施的時間點未明，預期短線澳門博彩股的上行空間有限。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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