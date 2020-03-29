葉尚志：安踏跌至一年低位 幾錢可吼？
2020年03月29日 08:45
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港股已出現超跌後的技術性反彈，並且已升抵23,500點的反彈阻力水平，有進入弱勢平衡的階段，而過去一個月的持續單邊下挫，有獲得先穩住喘息的機會，但是環球新冠肺炎疫情對經濟及企業的後續破壞影響，相信仍將陸續出現，仍將是要踏實面對。總體危機級別的風險管理，現時建議仍不可輕易解除，保護好倉位，要讓自己留到最後，依然是目前的首要任務。
安踏體育(02020)近期跟隨大市被打壓下來，股價在跌穿60港元重要圖表支持關口後，最低曾被沽至42元的一年新低，但股價進一步下跌調整後，加上內需消費仍是未來長遠正面主題，建議可以繼續關注趁低吸納的機會。
安踏去年全年純利按年增長30.3%至53.44億元人民幣，而現金流能夠繼續保持穩定是亮點。疫情對公司業務會構成打擊，估計屬於短暫階段性影響，而東京奧運會將延至2021年夏天前舉行，是後續催化劑消息之一。建議可在52元以下逐步趁低吸納，止蝕位42元，目標價77元，相當於2020/2021年每股盈利預測的33.5/23.0倍。
第一上海首席策略師葉尚志
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