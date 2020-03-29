鄺紫珊：「疫」中有機　中長線投資優質股...

新冠肺炎疫情在國內稍見趨緩，之前爆發最嚴重的武漢亦已經解封，全國各地的經濟活動開始慢慢恢復，雖然要全面復工及復市尚有漫漫長路，但預期隨着國內疫情趨緩，可望有機會帶動國內的經濟率先回穩。現時內地A股可有機會跟隨刺激經濟政策而靠穩。

目前國內政府的抗疫重點已由控制疫情，開始轉至推動疫情後的刺激需求及經濟的政策，現已進入復工復產的階段，很多地方企業的復工率已超過70%；消費力亦開始逐漸復甦，若供應方與需求方業務恢復正常，營運現金流回復到正常軌道，流動性不足的問題將慢慢獲得解決。

現時很多企業員工因疫情影響停工，短期沒有工作收入，幸好國內人民有相對偏高的儲蓄率。據了解，人民的儲蓄率高達45%，可足以減緩因停工沒收入的衝擊，未至於完全重創整體國內消費。

中國政府最近推出一系列維穩救市措施，中國人民銀行上星期維持中期借貸操作利率不變，並沒有跟隨全球減息，有關舉動似乎已顯示政府已經看到疫情趨緩及受控，即國內經濟很大機會已有軟着陸觸底回升的迹象。

在政府的一系列經濟穩定措施下，現階段中國金融市場已相對較早前回穩不少，股、債及匯市總體表現相對全球平穩，但因全球整體疫情擴散仍未受控，全球各類金融資產價格短期內仍可能大幅震盪，而國內A股也受到外圍影響而波動，幸好其走勢已明顯較全球其他股市相對抗跌。

以目前形勢看，內地A股有機會提前觸底，投資者可以開始逢低分段布局，但建議選擇較不受出口歐美影響的內需概念股為投資重點。事實上，很多具有良好基本面及題材的強勢股份，最近已跌得很深及便宜，如半導體、5G相關股份、汽車及電子商貿等，投資者可不妨把握此次「海底撈月」的機會，尋找優質股份作中長線的投資。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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