潘梓生：無限QE不代表金價爆升　下個支持位睇...

美國聯儲局實施無限量購債，以防止市場出現骨牌式效應，演變成信貸危機。聯儲局不斷向市場注入流動性，加上各國央行再次印鈔，不少投資者認為惡性通脹將快要出現，故黃金更具投資價值，期金價格更一度上衝至每安士近1,700美元。

不過，現時並非金價飛升的時機。首先，現在市場流動性仍緊張，並非如2011年時聯儲局進行QE，令游資大增，投資者因而害怕惡性通脹出現而購買黃金作保值用途。再者，通脹並非單由中央銀行印鈔所能帶動，經濟活動活躍，資金流轉快也是通脹上升的關鍵。例如日本央行過去十年積極印鈔，也無助當地通脹上升。因此，在新冠肺炎疫情肆虐之際，經濟活動停滯，資金流轉速度大幅減慢，加上油價低迷，通脹率要出現大幅上升的可能性實在不高。

期貨金價現時在每安士1,620至1,675美元之間高位整固，相信短期市場將對無限購債的憧憬逐漸消化，加上通脹率短期難以飆升，甚至環球可能將陷入通縮的危機下，金價將難以突破1,700美元。現時金價下方較大支持仍在1,620美元，當市場消化中央銀行措施的刺激後，金價將可能再回落至1,560美元才見支持。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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