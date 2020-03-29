郭家耀：國策扶持　5G需求大　京信通信看高一線？

工信部日前發布《工業和信息化部辦公廳關於推動工業互聯網加快發展的通知》，具體措施包括改造升級工業互聯網內外網絡。推動基礎電信企業建設覆蓋全國所有地市的高質量外網，打造20個企業工業互聯網外網優秀服務案例。鼓勵工業企業升級改造工業互聯網內網，打造10個標桿網絡，推動100個重點行業龍頭企業、1,000個地方骨幹企業開展工業互聯網內網改造升級。鼓勵各地組織1至3家工業企業與基礎電信企業深度對接合作，利用5G改造工業互聯網內網。打造高質量園區網絡，引領5G技術在垂直行業的融合創新。

增強完善工業互聯網標識體系，出台工業互聯網標識解析管理辦法。增強5大頂級節點功能，啟動南京、貴陽兩大災備節點工程建設。面向垂直行業新建20個以上標識解析二級節點，新增標識注冊量20億，拓展網絡化標識覆蓋范圍，進一步增強網絡基礎資源支撐能力。提升工業互聯網平台核心能力。

引導平台增強5G、人工智能、區塊鏈、增強現實/虛擬現實等新技術支撐能力，強化設計、生産、運維、管理等全流程數字化功能集成。遴選10個跨行業跨領域平台，發展50家重點行業/區域平台。推動重點平台平均支持工業協議數量200個、工業設備連接數80萬台、工業APP數量達到2,500個。建設工業互聯網大數據中心。加快國家工業互聯網大數據中心建設，鼓勵各地建設工業互聯網大數據分中心。建立工業互聯網數據資源合作共享機制，初步實現對重點區域、重點行業的數據採集、匯聚和應用，提升工業互聯網基礎設施和數據資源管理能力。

政策引導製造業企業穩步提升資料化、網路化技術水準，加強人工智慧、工業互聯網、物聯網等新型資訊技術應用，加快利用5G等新型網路技術開展工業互聯網改造，為5G基建帶來強勁需求，相關股份如京信通信(2342)可看高一線。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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