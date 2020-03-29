鄭勤龍：無限量化寬鬆利黃金走勢　山東黃金夠值搏？

《繫辭傳》曰:「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客，所以「豫卦其中的一個本意就是預防，若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。

早前山東黃金的股價因受市場急於集資去彌補其他投資組合的損失而下挫，加上美元匯價上升亦削弱投資黃金的吸引力，惟由於近日因美國聯儲局推出無限量量化寬鬆措施和美匯指數下跌，刺激金價顯著上升。

目前山東黃金已重上了眾平均線之上，屬於短線利好的信號，在中長線而言，無限量量化寬鬆亦有利黃金走勢。綜合卦象和基本因素的分析，在目前波動的市況中，吸納山東黃金或許是一個不錯的選擇。

玄學金融家鄭勤龍

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