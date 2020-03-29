【星期一‧炒啲乜】「疫」下第二季投資風險可控？
2020年03月29日 10:00
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新冠肺炎疫情全球大爆發，美國確診個案已突破10萬宗，為穩經濟，聯儲局早前已啟動「無限QE」為市場注資，最新更通過向全國發放2.2萬億美元(約17.2萬億港元)紓困撥款，G20啟動總值5萬億美元的經濟計劃；美股全周繼續大上大落，道指累漲12.8%，創1938年6月最大單周升幅，標指及納指分別升10.2%及9%。
相反，中港股市顯得較為穩定，A股三大指數上周升幅僅0.39%至0.96%；恒指則漲3%。
面對疫情全球大流行，東京奧運終要延後一年舉行，連英國王室都被「攻陷」，香港亦進入抗疫第二波，推出最新限制社交距離措施，包括禁止4人以上在公眾場所聚集、關閉大批娛樂場所等。
即將踏入第二季，但市場憂慮氣氛未止，本周港股期指結算，加上業績公布高峰期，想穩陣投資減低風險，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
1、【陳鳳珠：料恒指仍欠上升動力】https://bit.ly/2QUd3V8
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