新冠肺炎：限睇樓人數勢打擊新盤銷情 業界促撤辣救市

會德豐地產常務董事黃光耀回應指，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI的展銷廳，已作出新安排以配合政府要求及公眾安全為首要考慮條件。有關措施暫時執行兩星期，需要發展商、地產代理及買家共同配合及遵守，希望對銷售運作不會造成大影響。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，禁逾4人公眾聚集措施實施，對新盤銷售將造成衝擊，相信發展商會配合政府抗疫，將會嚴格執行新例。他預期4月上半月不會有全新樓盤開售，全月一手住宅交投量，料將按月急挫一半，至約400宗水平。

他指出，面對當前市道，政府應該「大大力」撤辣，無論額外印花稅、新從價印花稅以至買家印花稅，均是適當時機作出檢討及調整，從新激活樓市需求，並可吸引外資流入香港，這樣樓市才可再現支持。

他續稱，目前不少企業及商界經營困難，若政府落實撤辣，有助令物業價格回穩，銀行亦會放寛借貸，協助身陷困境的商界可獲得資金周轉及「翻身」。

根據新例，每組睇樓市民不可多於4人，每組之間要保持1.5米或以上距離。

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