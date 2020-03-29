嘉湖山莊業主「哽辣招」 輸使費沽貨離場
2020年03月29日 12:43
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樓市走勢持續向下，市場再錄業主損手個案，中原馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層H室，實用面積540方呎，三房間隔，以531萬港元售出，呎價僅9,833元。
據了解，原業主於2017年6月以520萬元買入單位，由於需要資金周轉，故等不及今年6月屆滿3年辣招期，就要急讓單位。上址原以610萬元包額外印花稅放售，最後以上述價錢易手，但相關稅項由買方負責，即買家實際支付約584多萬元入市。而業主持貨不足3年，帳面只獲利11萬元，扣除代理佣金等開支難免蝕使費離場。
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