嘉湖山莊業主「哽辣招」　輸使費沽貨離場

樓市走勢持續向下，市場再錄業主損手個案，中原馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層H室，實用面積540方呎，三房間隔，以531萬港元售出，呎價僅9,833元。

據了解，原業主於2017年6月以520萬元買入單位，由於需要資金周轉，故等不及今年6月屆滿3年辣招期，就要急讓單位。上址原以610萬元包額外印花稅放售，最後以上述價錢易手，但相關稅項由買方負責，即買家實際支付約584多萬元入市。而業主持貨不足3年，帳面只獲利11萬元，扣除代理佣金等開支難免蝕使費離場。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626