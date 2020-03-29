新冠肺炎：地監局提醒二手樓銷售都要遵守「禁聚」規定

地產代理監管局指出，地產代理及市民參與不論是一手或二手樓盤的銷售活動時，都需遵守不多於4人群組聚集、及群組與群組之間距離1.5米或以上的規定。該稍後將會向各持牌人發電郵提醒他們需遵守相關規定。

至於網上睇樓方面，地監局亦提醒地產代理，不論是以何種模式(包括電子模式)接受客戶委託處理住宅物業交易時，都必須與客戶簽訂地產代理協議，以釐定雙方的權責，對彼此都有保障。

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