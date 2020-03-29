新盤部署：將軍澳SEA TO SKY料第2季內登場

長實地產投資董事郭子威表示，政府新措施可避免人羣聚集，公司會全力配合作出安排，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，仍按本身步伐部署前期工作，準備就緒後便會推盤，料不受是次政策影響，有機會第2季內登場。

他指出，以往萬人空巷的睇樓情況，粗略估計約佔一半人為「湊熱鬧」心態，令真正買樓人士要在擠迫環境下參觀，未能仔細參觀。新措施下售樓處人流將減少，對置業人士可能是好事。他又稱，疫情對經濟造成影響，上半年整體樓市交投一定會減少，樓價走勢亦會偏弱，發展商開價相信較為保守，下半年樓市動力可望恢復。

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