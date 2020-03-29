新冠肺炎：內地就業惡化　信用卡逾期還款急升50%

內地新冠肺炎疫情有止息迹象，惟社會經濟影響隨之浮現。外國媒體引述不願具名的知情人士，內地個別銀行2月的信用卡逾期還款按年增加50%。

隨着疫情導致借款人收入減少或中斷，個人無法償還信用卡、消費貸款及住房按揭貸款等債務的案例正在增加。

澳新銀行早前估算，中國2月新增約800萬人失業。ING估計，中國今年調查失業率可能達到8%至10%，約為2018年低點的兩倍。

報道同時提及，一家大型銀行的高管也中表達了對信用卡逾期客戶快速上升的擔憂，稱目前正在採取放寬還款期限等措施安排，也同步收緊甚至停掉了一些客戶的信用卡。

隨着內地住戶貸款規模攀升至約55萬億元人民幣，近年內地銀行業視零售業務為低風險及利潤可觀。

田惠宇還透露，該行雖然做了很多壓力測試，但唯獨沒有做疫情下的壓力測試，此次疫情讓招行重新思考零售業務戰略定位和規劃的適當性。

根據國際金融研究所(Institute of International Finance)的數據，中國消費者債務佔收入比已從10年前的30%升至2018年末的92%，超過德國並接近美國和日本的水平。

中金公司銀行業分析師張帥帥指出，2015年以來零售貸款競爭激烈，過去幾年銀行風險一直在暴露，而疫情的爆發加快了不良暴露的速度。如果失業率再往上走，會導致零售貸款的總體不良率加快攀升。

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