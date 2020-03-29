海天晉連花園特色戶月租7.2萬元 創同類新高
2020年03月29日 14:13
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特色單位供應罕有，租值向來有保證，將軍澳海天晉地下連花園單位以高價租出。利嘉閣歐偉倫表示，該單位為1座地下A室，實用面積1,328方呎，連約1,335方呎花園，四房連雙套房間隔，坐向西南海景，以月租7.2萬元租出，屬項目同類特色單位租金新高，呎租54.2元。
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