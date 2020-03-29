【全球救市】內地提「特別國債」　料正醞釀大規模放水

中國中央政治局上周五(27日)召開會議，提及適當提高財政赤字率；發行特別國債；增加地方政府專項債券規模；引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。分析認為，這預示着一項大規模刺激計劃正在醞釀。

野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人發表報告，指會議公告可能意味着2020年財政赤字和地方政府專項債發行額度大幅提高，並且短期內可能下調基準存款利率。但他認為，由於疫情所造成衝擊的獨特性，以及內地有限的政策空間，預計不會實施像2008至2009年及2014至2016年寬鬆周期期間那麼大規模的刺激計劃。

然而值得注意的是，中國在國家或地方級別使用「特別」債券，意味這些債券不計算在常規預算之內。儘管具體細節尚未公布，但分析指，赤字提高總體上能緩解地方政府的財政收入壓力，並為進一步減稅和基礎設施投資提供空間。

花旗集團經濟學家劉利剛等人則指出，會議聲明預示着一項大規模刺激計劃正在醞釀，重點將是3.5%的赤字率以及2.5萬億元人民幣(下同)的減稅規模。該行又預期，地方政府專項債券規模將從2019年的2.15萬億元提高至3.5萬億元。貨幣政策方面，可能會下調市場利率並進一步降低存款準備金率。

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