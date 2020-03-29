內地派42億人幣消費券谷經濟　成效料勝發展基建

全球不少政府選擇緊急派錢之際，內地各地方政府卻快手豪派消費券，總額更超過40億元人民幣(下同)。分析指，消費券救經濟的效用，可能更勝透過基建投資，估計消費券或短期帶動消費額外上升20%。

據內媒不完全統計，截至上周五(27日)為止的近半個月期間，內地16個省市合共發放總數超過42.73億元消費券。

內地券商中泰證券分析認為，消費對拉動內地經濟將更快見效。以消費與投資為例，投資力度及規模即使更強，但投資往往需時半年，或至少3至5個月才能見效，而消費拉動經濟卻更直接及快速，尤其是消費券等非常規手段，能迅速刺激消費，帶動經濟增長，並消化過剩產品，實現廠商等各流通環節回籠資金。

光大證券研報也顯示，相比直接向民眾派錢的方式，消費券能更直接地轉化為消費行為。回顧中外消費券的經驗，民眾可能藉消費券部分代替現金，用於本來就需要購買的商品。參考日本及台灣地區等經驗的話，消費券對消費的額外拉動作用介乎10%至40%之間，平均計可能約20%，即每發放100元消費券後，有機會多帶來額外消費10至40元。

不過，有經濟學家提醒，消費券具體發放力度，還需看各地政府的財政能力。因政府發放的消費券是居民消費，卻由政府津貼資助，屬財政支出的一種形式。

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