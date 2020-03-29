太古城三房戶1490萬沽　原業主持貨15年賺千萬

中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城東山閣極高層A室，實用面積760方呎，三房連套房間隔，坐向東北望海景，早前以1,700萬港元叫價放盤，其後下調至1,500多萬元，最後以1,490萬元連租售出，呎價19,605元。

原業主於2005年3月以488萬元買入單位，一直作收租用途，現沽貨帳面獲利1,002萬元，單位升值超過2倍。

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