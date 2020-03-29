忘記「沙俄相爭」吧！油市核彈在美國汽油需求冰封

新冠肺炎肆虐全球之際，全球兩大產油國沙特及俄羅斯打起價格戰，重挫了國際油價，然而隨着美國確診人數突破12萬人，這個全球最大的汽油市場將進一步冰封，勢拖累全球原油需求。

費氏全球能源諮詢公司(FGE)表示，下個月僅美國的汽油需求就將每日減少近500萬桶，相當於全球原油需求減少5%。全球原油需求預計將以每天2,000萬至2,500萬桶的空前速度下降，這是正常日消費量的四分之一。

汽油作為石油的產品之一，美國汽油市場主導了全球需求。FGE石油需求主管Cuneyt Kazokoglu形容，美國汽油消耗量下跌就像「整個歐洲、非洲和中東地區的人們都停止了開車一樣。」

隨着數據顯示美國的汽油消費量降至上世紀70年代初以來的最低水平，當地普通汽油價格亦有應調整。目前美國普通汽油平均價格為每加侖2.051美元，比一年前低了近四分之一，但批發價下跌需要一段時間才能達到最低水平。紐約商品交易所交易的RBOB汽油已跌至每加侖50美分以下。

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