新冠肺炎：恒基物業代理旗下樓盤實施睇樓人數等限制

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下新盤展銷廳已實施限制參觀客戶人數安排，每組包括準買家及代理合共不可多於4人，而進入展覽廳前，必須作體溫檢查及佩戴口罩，保安將嚴止4人以上群組進入售樓處。

同時，展銷廳特意將座位分隔，確保每張枱之間保持最少1.5米距離，擴闊各準買家之間的距離。入口亦提供酒精消毒液，並加強清㓗次數，為準買家提供空間充裕及清潔安心的環境。

同時，該公司營業(一)部旗下各售樓處內，枱與枱之間亦保侍1.5米以上之距離，並遵守不多於4人羣組聚集的限制。

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