中石化試產熔噴布　每年可助生產百億個口罩

全球外科口罩供應仍然緊張，內地媒體報道，中國石化早前宣布將投資2億元生產熔噴布。最新消息指，熔噴布在中國石化儀征化纖廠區一次試產成功，預計集團16條生產線5月全部投產，年產能可超萬噸，可助力加工一次性醫用口罩100多億個，有利於全球防疫抗疫。

熔噴布是生產口罩的原材料之一，以聚丙烯為製成，對防止細菌滲透十分重要。一噸聚丙烯可生產一次性醫用外科口罩90萬到100萬個，生產N95醫用防護口罩則大約20萬到25萬個。

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