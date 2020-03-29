十大屋苑周末錄15宗成交　嘉湖佔最多

中原地產指出，十大屋苑本周六、日錄得15宗成交，較對上一周減少2宗，跌幅近12%，交投雖稍為回落，但仍保持雙位數水平。

期內以天水圍嘉湖山莊錄4宗成交最多，其次為東涌映灣園，有3宗買賣個案，至於鰂魚涌太古城及將軍澳新都城亦各錄2宗，而零成交屋苑有兩個，分別為茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，儘管新型肺炎疫情為本港帶來另一波衝擊，不過剛性需求殷切，預計低息環境持續，長遠樓市仍然看好。近期樓價下行，不少買家不想錯過趁低吸納的機會，故於做足防禦措施下，亦願意外出睇樓，遇到平盤亦會果斷入市。

中原伍耀祖表示，嘉湖山莊屬上車屋苑，有需求支持，疫情下保持一定成交量，樓價趨勢則繼續向下，本周末平均實用呎價10,576元，按周微跌0.2%。新成交麗湖居6座低層C室，實用面積546方呎，三房間隔，以555萬元沽出，呎價10,165元。

該公司楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園在過去兩日錄得1宗成交，新成交為D座低層4室，實用面積596方呎，三房間隔，以938萬元易手，呎價15,738元。屋苑本月暫錄12宗成交，由於業主叫價態度回軟，令成交步伐較上月加快。

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