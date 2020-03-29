中石化淨利按年倒退8% 每股派19分人幣
2020年03月29日 18:30
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國石油化工(00386)公布，截至2019年12月31日止年度營業收入2.96萬億元人民幣(下同)．按年增加2.6%；歸屬於母公司股東的淨利潤575.91億元，按年倒退8.71%。基本每股收益0.476元；董事會建議派發末期股息每股0.19元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！