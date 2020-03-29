集團指，2019年年度受中美貿易戰等因素影響，公司部分下游客戶產品出口受阻，導致對

公司產品的需求下降。同時，公司鋼材價格較上年同期有所下降，原燃料價格的快速上漲亦導致生產成本上升。因此，股東應佔純利亦較去年下跌。

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