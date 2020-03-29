西王特鋼發盈警
2020年03月29日 18:42
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西王特鋼(01266)發盈利警告，與截至2018年12月31日止年度的純利9.61億元人民幣(下同)相比，預期截至2019年12月31日止年度的純利將下跌約90至100%。
集團指，2019年年度受中美貿易戰等因素影響，公司部分下游客戶產品出口受阻，導致對
公司產品的需求下降。同時，公司鋼材價格較上年同期有所下降，原燃料價格的快速上漲亦導致生產成本上升。因此，股東應佔純利亦較去年下跌。
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