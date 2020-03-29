新冠肺炎：信置展銷廳定時消毒 限睇樓人數及距離
2020年03月29日 18:56
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信和置業(00083)表示，旗下所有展銷廳已每日定時安排全面消毒，並按政府指引限制進場人流，每組參觀人士連同代理不可多於4人，並保持每組客戶有1.5米距離。
同時，除了要求所有進場人士必需戴上口罩外，亦已安排職員為睇樓人士量度體溫，並要求所有進場人士填寫健康申報表，而展銷廳內多處地方亦擺放搓手液等消毒用品，公司亦為前線員工提供3M護目鏡。
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