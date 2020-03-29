新冠肺炎：信置展銷廳定時消毒 限睇樓人數及距離

同時，除了要求所有進場人士必需戴上口罩外，亦已安排職員為睇樓人士量度體溫，並要求所有進場人士填寫健康申報表，而展銷廳內多處地方亦擺放搓手液等消毒用品，公司亦為前線員工提供3M護目鏡。

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