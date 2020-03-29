利邦提前終止推廣及分銷「碧咸產品」

據終止協議，利邦間接全資附屬利邦國際須向Seven Global支付協定金額，即根據早年簽定授權協議所產生而未付的專利費總額1,075萬美元。終止日期後，不再產生或應付的專利費。利邦國際與Seven Global均無就提前終止授權協議，而要求另一方支付任何賠償或罰金。

利邦董事會認為，倘上述授權協議不被終止，則不論有關產品的銷售如何，利邦國際需按授權協議就截至今年12月底止年度原應付725萬美元的保證最低專利費。現時提前終止授權協議，可使利邦集團節省成本，因而對該集團有利。

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