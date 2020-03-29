利邦提前終止推廣及分銷「碧咸產品」
2020年03月29日 19:09
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利邦(00891)提前終止授權協議，不再推廣及分銷Kent & Curwen品牌、「萬人迷」碧咸有關「BECKHAM」與「DAVID BECKHAM」商標等特許產權，並以去年12月31日為終止日期結束該授權協議。
據終止協議，利邦間接全資附屬利邦國際須向Seven Global支付協定金額，即根據早年簽定授權協議所產生而未付的專利費總額1,075萬美元。終止日期後，不再產生或應付的專利費。利邦國際與Seven Global均無就提前終止授權協議，而要求另一方支付任何賠償或罰金。
利邦與Kent & Curwen品牌結緣，不得不提姊妹公司利標品牌(00787)與碧咸的合營公司Seven Global。全因Seven Global向利邦授權有關Kent & Curwen品牌的產品推廣、設計、製造及分銷時使用特許產權。該授權原定期限至今年12月底止，利邦更可按行使權續期5年。據早年披露的協議，碧咸會親身參與Kent＆Curwen業務，如產品開發、廣告宣傳、店舖設計及選址等。
利邦董事會認為，倘上述授權協議不被終止，則不論有關產品的銷售如何，利邦國際需按授權協議就截至今年12月底止年度原應付725萬美元的保證最低專利費。現時提前終止授權協議，可使利邦集團節省成本，因而對該集團有利。
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