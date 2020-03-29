樓價UPDATES：樓市未回暖　各區減價成交續湧現

樓市氣氛仍未回暖，放盤業主劈價吸客，各區減價成交繼續湧現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地駿馬閣高層單位，實用面積589方呎，兩房連套房間隔，原開價1,350萬元，減價至1,290萬元易手，實用呎價21,902元。

●赤柱富豪海灣1期B型單號屋，實用面積2,781方呎，五房連四套房間隔，近日以月租9萬元獲承租，實用呎租32.4元。

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九龍區

●將軍澳居屋寶盈花園7座中層B室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價598萬元，減價18萬元，獲白居二買家以580萬元承接，實用呎價11,983元。

●長沙灣泓景臺6座中層A室，實用面積473方呎，兩房間隔，近日以840萬元沽出，實用呎價17,759元。屋苑本月至今累錄8宗成交，現時有約80個單位放售，叫價由820萬元起。

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新界區

●沙田第一城48座高層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，去年5月放盤叫價610萬元，最近調整至530萬元，最終以526萬元成交，累減84萬元或約13.8%，實用呎價18,521元，低市價約5%。

●沙田河畔花園D座高層1室，實用面積269方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以528萬元易手，實用呎價19,628元。

●馬鞍山銀湖‧天峰2座高層A室，實用面積980方呎，三房間隔，原叫價1,580萬元，減價60萬元或約3.8%，以1,520萬元易手，實用呎價15,510元。原業主於2009年6月購入上址，持貨10年多帳面獲利831萬元離場。

●青衣美景花園8座中層A室，實用面積432方呎，兩房間隔，微減4萬元，以556萬元成交，實用呎價12,870元。屋苑本月暫錄約2宗成交，平均呎價約13,730元。

●元朗溱柏10座高層H室，實用面積272方呎，開放式間隔，放盤約兩個月，叫價由438萬元減至426萬元沽出，實用呎價15,662元。

●大圍名城3座高層SC室，實用面積959方呎，四套連套房間隔，以1,650萬易手，實用呎價17,205元。

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