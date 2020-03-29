中國銀河去年多賺81% 每十股派息1.6元
2020年03月29日 20:12
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中國銀河(06881)截至2019年12月底止年度純利52.28億元人民幣(下同)，按年增長81%；每股盈利0.52元，每十股派息1.6元。
年內，集團實現總收入和其他收入234.93億元，按年增長44.71%。其中，佣金及手續費收入佔比26.27%，按年減少4.84個百分點；利息收入佔比40.55%，按年減少17.85個百分點；投資收益淨額佔比20.84%，按年增加15.01個百分點。
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