中國銀河去年多賺81%　每十股派息1.6元

年內，集團實現總收入和其他收入234.93億元，按年增長44.71%。其中，佣金及手續費收入佔比26.27%，按年減少4.84個百分點；利息收入佔比40.55%，按年減少17.85個百分點；投資收益淨額佔比20.84%，按年增加15.01個百分點。

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