【疫情擴大】「社交戒嚴」料挫新盤逾半交投　業界籲撤辣救市

新冠肺炎疫情擴大重創樓市，禁止多於4人聚集的新例生效，發展商亦須相應地進一步限制睇樓人流。業界估計，新例下全新樓盤市場將首當其衝，四月上半月或無全新項目推出市場，整月一手交投量勢將按月暴挫超過一半，政府應盡快落實撤辣救市。

事實上，今日(29日)為新例實施首日，綜合市場資訊，各區新盤合共僅錄約15宗成交，較剛過去周六所錄約31多宗明顯減少，而過去兩日合共約46多宗銷量，亦按周急跌逾五成。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，相關措施會打擊一、二手樓市，多個原本籌備開盤的發展商，會配合政府一同抗疫，暫緩賣樓計劃，由於有關新例暫時維持十四天，料期內不會有全新項目推出市場。因此，下月全港新盤市場料只錄得約400宗交易，較本月至今800多宗大跌。

他指出，面對當前市道，政府應該「大大力」撤辣，無論額外印花稅、新從價印花稅以至買家印花稅，均是適當時機作出檢討及調整，重新激活樓市需求，並可吸引外資流入香港，這樣樓市才可再現支持。他續稱，目前不少企業及商界經營困難，若政府落實撤辣，有助令物業價格回穩，銀行亦會放寬借貸，協助身陷困境的商界獲得資金周轉及「翻身」。

隨着限制人群聚集新例實施，市場上兩個大型樓盤暫仍按兵不動。長實地產投資董事郭子威回應，新措施可避免人群聚集，公司會全力配合作出安排。當被問及旗下一直積極部署開售的將軍澳日出康城SEA TO SKY，推盤時間會否受阻，他指出，公司一直按本身步伐籌備前期工作，待準備就緒便會推盤，料不受是次政策影響，有機會於第二季內開盤。

其他發展商亦紛紛推行新措施加強管制睇樓人流。會德豐地產常務董事黃光耀指，將軍澳日出康城OCEAN MARINI的展銷廳，已作出新安排以配合政府要求，並會以公眾安全為首要考慮條件。有關措施暫時執行兩星期，需要發展商、地產代理及買家共同配合及遵守，希望對銷售運作不會造成大影響。

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