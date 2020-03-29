【全球攬炒】本周重磅數據來襲　「非農」恐十年最差

上周公布的美國新申領失業救濟人數爆升至328.3萬人，然而更為「悲壯」的經濟數據仍在後頭。外國媒體報道，本周內接連三天，美國的「小非農」ADP就業人數、新申領失業救濟和「非農」就業變化將輪番來襲。

●「小非農」ADP就業人數

本周三(4月1日)20：15公布的「小非農」ADP就業人數將率先發出負值預警，從而掀起第一波市場高潮。據調查預測，這次的「小非農」料將錄得負增長15.4萬人，前值為18.3萬人。

ADP衡量的是非農業私營部門就業情況的月度變化，而這些私營中小企業正是疫情的最大受害者。在美國，員工人數低於500人的中小企業佔了總僱用人數的47%，市場估計，目前約有40%中小企業需要裁員。

●新申領失業救濟人數

該數據將在周四(4月2日)20：30公布，調查預測值是315萬，即繼續徘徊300萬人左右。

早前報道指出，由於各州的失業保險計劃辦公室都被大量的電話和在線申請所淹沒，因此一些未報告的申請數量尚未公布。一些州甚至告知，由於需求量大，電話被打爆、網站崩潰，這意味着本周公布的數據也可能非常糟糕。

●3月「非農」就業變化

然而本周超級重磅，當屬「非農」！美國3月「非農」可能能錄得2010年以來的第一次負增長。根據統計，市場預測下週數據將顯示，美國3月季調後非農就業人口為-10萬人(前值27.3萬人)、美國失業率料將達到4%(前值3.5%)。

值得注意的是，這些預測相對聯儲局前主席耶倫而言顯得過於樂觀。她預期美國失業率將達到「兩位數」。聖路易斯聯儲的經濟學家Miguel Faria-e-Castro早前也稱，接下來4,700萬美國人可能會失去工作，失業率將達到32%。

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