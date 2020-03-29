「社交戒嚴」生效！三間公司料押後股東特別大會
2020年03月29日 22:36
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阿里健康(00241)、長盈集團(00689)及財訊傳媒(00205)已先後宣布，押後周一(30)召開的股東特別大會。由於股東會延期本身按例亦需舉行股東會決議，結果阿里健康及長盈集團均表明，周一依然會召開股東會，由大會主席提呈，將股東特別大會延期至適當日期及時間，直至另行通告。
本港預防及控制疾病條例之下的新規例自周日(29日)起生效，包括禁止多過四人於公眾地方聚集，新規例生效期為期14天，即截至4月11日為止。鑒於此規例，財訊傳媒董事會認為，取消即將舉行的股東特別大會將屬恰當。
阿里健康明確表示，建議延期是以股東健康及安全及對該規例的遵從，為最重要考慮，周一的股東會除延期議案外，不會討論其他事項，故建議股東考慮無需親身出席，並明言若股東打算親身出席，有機會不被獲准進入會議場地。
不過，世紀娛樂國際(00959)、建溢集團(00638)及瑞港建設(06816)就決定如期在周一舉行股東大會。瑞港強調，大會主席將確保股東會期間不會違反上述新規在內的香港法例，否則大會主席有權即時休會。
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