「社交戒嚴」生效！三間公司料押後股東特別大會

本港預防及控制疾病條例之下的新規例自周日(29日)起生效，包括禁止多過四人於公眾地方聚集，新規例生效期為期14天，即截至4月11日為止。鑒於此規例，財訊傳媒董事會認為，取消即將舉行的股東特別大會將屬恰當。

阿里健康明確表示，建議延期是以股東健康及安全及對該規例的遵從，為最重要考慮，周一的股東會除延期議案外，不會討論其他事項，故建議股東考慮無需親身出席，並明言若股東打算親身出席，有機會不被獲准進入會議場地。

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