德勤員工初步確診新冠肺炎　曾逗留太古廣場辦公室

會計師行德勤透過公關表示．香港一名員工向公司上報其新冠狀病毒初步檢測呈陽性，該名員工將按規定接受進一步檢測以確定結果。

該名員工於3月中旬從境外返回香港，當時香港尚未開始執行入境隔離措施。該名員工於3月19日前往太古廣場一期辦公數小時，之後一直居家辦公。德勤已立即對太古廣場一期辦公室進行了全面徹底的清潔。

此外，與該名員工有過密切接觸的人員將按照規定，從即日起居家隔離14天。

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