【財經專題】疫情擴散！金融風暴料六月殺到　港股恐低見17000點

新冠肺炎疫情進入第二波，亞洲以至歐美地區全面失守，全球即將陷入如戰爭般的恐慌狀態，各界估計疫症擴散對環球經濟的衝擊加速浮現，目前情況與1997年亞洲金融危機時相似，不排除環球金融風暴將於今年六、七月份捲至，港股於第二季會或會較現時瀉近三成，低見17,000點水平！

【債務衝擊似足九七金融危機】

新冠肺炎疫情擾亂全球信用市場，亞洲特別受到威脅，評級機構標準普爾警告，目前情況與1997年亞洲金融危機時相似。

多年來，亞洲區在經濟增長一直處於世界領先地位，而債務幫助了機場、橋樑和政府房屋的大舉建設。但這種模式現在正面臨着前所未有的借貸成本飆升的衝擊，曾經創紀錄的速度湧入該地區風險最高債務的投資者愈來愈焦慮。

去年亞洲「垃圾級」債券發行量躍升1.4倍，那些曾經瘋狂買入的債券持有人現在又爭相拋售其倉位，使息差飆至10年高位，新債券發行已放緩至零零星星，高盛預計違約率會上升。

即使按當今的全球市場標準來看，亞洲信用市場從繁榮到蕭條的轉變也十分迅速。亞洲貨幣急速貶值，給以美元借款的公司帶來了更多壓力。痛苦的深度和廣度將取決於疫情的發展路徑，以及政府為防止經濟蕭條所做的努力，但一些企業的時間已不多了。亞洲公司發行的11.4萬億美元債券中，約40%將在明年底之前到期，其中包括今年到期的230億美元不良美元債券。

標普企業評級高級總監Xavier Jean更警告，現況與1997年亞洲金融危機時相似，當時企業擔負着前所未有的以美元計價債務。

現時疫情大流行，迫使公司動用信貸額度，甚至使人們擔心這可能演變為長期低迷、且帶有經濟蕭條的味道。施羅德投資的日本外亞洲研究主管Raymond Chia指出，與當年亞洲金融危機時相比，現時企業規模變大，亦因積累了大量債務，也更虛弱。

【內地失業惡化 拖卡數急增五成】

另一方面，彭博引述知情人士指，內地個別銀行二月的信用卡逾期還款按年增加50%。隨着疫情導致借款人收入減少或中斷，個人無法償還信用卡、消費貸款及住房按揭貸款等債務的案例正在增加。

澳新銀行早前亦估算，疫情令中國2月約800萬人失業。ING估計，中國今年調查失業率可能達到8至10%，約為2018年低點的兩倍。

根據國際金融協會數據，中國消費者債務佔收入比已從十年前的30%，升至2018年末的92%，超過德國並接近美國和日本的水平。中金公司銀行業分析師張帥帥指出，疫情爆發加快了貸款不良的暴露速度。如果失業率再往上走，會導致零售貸款的總體不良率加快攀升。

【美股會再瀉逾20%】

疫症全球擴散加上國際油價急挫夾擊，令環球股市近期急瀉，代表環球股市表現的MSCI世界指數曾跌至1,579點，是2016年3月以來的低位，即指數重回四年前的位置。

美股今年經歷「大時代」，道指波幅每每以日升千點、日跌千點計。美股三大指數的「天堂位」均於今年二月份出現，道指、標指及納指升見29,568點、3,393點及9,838點歷史高位，以為「美股獨贏」？上天迅即告你地獄門已開啟，受恐慌情緒影響，三大指數由高位慘跌逾30%，由牛市跌入熊市！

中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城直言，疫情拖累環球經濟及股市，市場已開始步入「第二次金融海嘯」。他指，目前美國和歐洲疫情轉趨惡化，新增個案正急劇上升，環球經濟陷入停頓。儘管全球央行積極減息和美國聯儲局推行無限量化寬鬆政策，但若疫情持續，市場缺乏信心，不排除環球股市將於第二季再試低位。

光銀國際董事總經理林樵基認為，美股經歷先前大跌後估值依然偏高，以目前往績市盈率約14倍計算，估計會跌至10倍才見底，料道指將較目前再跌逾20%，未來歐美股市將反覆向下。若按目前水平下跌兩成計算，則道指會跌至17,300點。

【港股恐冧三成 低見17000點】

至於港股方面，亦由今年初時的29,174點，一度跌穿22,000點，跌幅逾27%。回顧○三年沙士一疫，恒指低見8,331點，但僅較2002年底跌約10%，2003年年結更累積反彈35%。但要留意的是，當年沙士未有於全球擴散，故對環球股市的衝擊相對為低。如今新冠肺炎全球大流行，疫情一日未見底，股市亦難尋見底之時。

中投傲揚溫鋼城表示，對港股第二季走勢感悲觀，如果恒指失守三月低位21,139點，將有機會下試17,000點。

熟悉整個基金行情的東驥基金管理董事總經理龐寶林則認為，港股會先出現小陽春再倒跌，在跌穿21,300點水平後反覆下挫，預計至今年年中見底。他提醒投資者密切關注高息債、油價、疫情發展及中美兩國關係等，一旦出現負面消息，例如疫情在美形勢急劇惡化，或中美兩國進一步爆發爭端等，港股或跌至2016年低位18,278點。

【恐供應鏈斷裂 包私人飛機運金】

金市方面，疫情觸發金融市場波動，黃金一直被視為避險資產，2月初更一度升上每安士1,703美元的2011年以來高位，但早前投資者因要為其他市場的損失「填氹」而拋售黃金，令現貨金價一度掉頭向下，所以投資者一味長揸黃金亦非必賺。

英皇期貨營業部總裁葉佩蘭指，各國央行持續量寬政策，於低息甚或零息環境下，有利金價向上，年中或衝上每安士1,700美元(最新收報1,628美元)。惟她提醒，現價追入黃金有風險，宜定止蝕位，另不宜用太大槓桿操作，以防因波動大被平倉。另外，艾德證券董事總經理陳健豪亦預計，年中金價會升穿每安士1,700美元樓上。

另方面，市場驚恐實金供應鏈斷裂，有交易商甚至要包私人飛機運金。投資者蜂擁搶購黃金避險，但由於航空公司最近大幅削減航班，運送黃金受阻，令實金如金幣和金條出現缺短，引起一陣恐慌，上周紐約期金價格一度高出倫敦現貨金價每安士70美元，與往常僅數美元高出許多。

儘管美國擁有最大的黃金存量，當中紐約聯儲銀行的地底是一個龐大金庫，但這些黃金儲備不會對外開放，倫敦才是全球最大實金交易中心，黃金由當地運送至全球各地。截至去年11月，倫敦存放8,263噸黃金，價值3,879億美元。

倫敦黃金市場協會(LBMA)表示，提煉黃金能力不是問題，因為目前仍有足夠廠房營運以應付需求，但物流問題有待解決。該會指出，提煉商及市場參與者正考慮租用貨機，而非一般採用的客機運送黃金。

有自行鑄金的瑞士信貸向客戶表示，已租用私人飛機甚至尋求軍用飛機，將黃金由倫敦運送到紐約。此外，由加拿大政府擁有的皇家加拿大鑄金局透露，最近接獲前所未有的需求訂單，銀行家希望把金磚送到紐約。

【專家：宜持現金 或低撈5G股】

在金融界打滾數十年的時富金融優越投資服務部顧問黎永良則建議投資者留意利率走勢、疫情蔓延情況及金融放寬措施，一旦疫情受控，港股隨時出現報復性反彈，長線看好電訊、軍事工業股、網上零售、醫藥及5G概念股等。

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