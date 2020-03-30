太陽城虧損擴至14億

公司在業績報告內解釋，去年虧損主要是由於多項因素，包括就衍生金融工具之公允值變動的虧損約5.21億元；於一間聯營公司權益之減值1.97億元；視作出售附屬公司之虧損約1.52億元；就投資物業之公允值變動的虧損約1.12億元；應佔一間合營公司虧損約8,220萬元；及視作部分出售一間聯營公司權益之虧損約6,040萬元。

期內，其物業開發分部按年轉盈為虧，錄4,124.8萬元虧損；物業租賃分部虧損1.17億元，虧損按年擴大6.64倍。旅遊相關產品及服務分部溢利按年收縮逾7成至900.1萬元。

太陽城稱，新冠肺炎爆發，各地政府實施隔離檢疫措施及旅遊限制等，對該公司之營運帶來負面影響。此乃由於公司大部分收入來自內地、菲律賓及澳門。

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