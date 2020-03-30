【專家點評】黃紹基：實體零售如何自救？

新冠肺炎疫情擴至全球，封城封國之下，國際人流幾近停頓，全球經濟陷入衰退。由於防疫措施導致生活習慣改變，尤其工作和購物環境有所轉換，料對今後零售業經營模式帶來前所未有的衝擊，故此還是要趁早探討出路！

零售業的主要三個元素：「人、貨、場」，在防疫措施下全面受阻。人流大減，售賣場地也要減少人流接觸，貨源更因生產商人手緊張，僅靠有限度的物流服務維繫着整個貨物供銷運作。不過，零售業更發現，疫情期間推動消費者更廣泛地使用網購，嚴重影響實體零售市場。

先論「貨」，未來實體零售店所販賣的商品類別料會減少，朝着精品和高檔路線發展，買古董藝術品、名瓷精品和貴價珠寶首飾，購買過程是一種欣賞和享受，網購不能取代。

雖然精品和高檔是小眾市場，但吸引顧客的兩大元素——商品和購物過程，是可以擴展到其他商品，就是透過這兩點吸引顧客極之想去實體店欣賞、了解、認識商品，和享受網購無法給予的真實感。

所以，實體零售業要有創新的商品、銷售過程所提供的服務，和不同的宣傳模式去接觸顧客群，也是網購和實體店能共存的基礎。

至於基本生活必需品，網購所佔的市場份額將擴大，但香港的購物環境非常方便，實體經營仍可以繼續生存。而「場」的轉變，尤其香港大型商場也面臨挑戰，但要變身就需要投入龐大資金，投資者需要權衡利弊。

肯定有業界說，疫情不斷擴大，生意停頓，何來資金去準備轉型！事實上，大多生意人會選擇在經濟起飛之時擴展業務，生意好自然去賺取機會，只有在調整期進行重整。

首先，政府支援企業撐過難關是必要的。儘管政府推出防疫、抗疫基金，和在財政預算案中推出一些保就業、抗難關的措施，但該等措施均是在疫情於全球蔓延之前制訂，現在的國際經濟形勢與當時有天淵之別！

因此，政府有必要在全球疫情穩定下來時，就本港經濟和企業面對的困難進行第二階段評估，然後推出下一波救助企業措施，再制訂「協助」企業回復經營和經濟恢復的政策。

其次，企業單靠政府的救助金是絕對不足，尤其是類似個人遊的強心針不會再出現之下，未來的經濟和零售業，只能在全球互相競爭遊客的環境下「求存、求穩、求復甦」，所需要的時間也較長。所以企業要探討自身未來發展的方向，如果維持過往的經營模式，憑着信譽相信守城是可以的，但要進一步發展，「貨、場」必須思變，才能吸引「人」的再臨！

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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