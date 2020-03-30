美國社交距離指引延長至4月底 道期挫3% 港股黑期插700點

美國總統特朗普表示，政府預計美國新冠肺炎疫情的死亡高峰大約兩周出現，他另將美國市民之間保持社交距離的指引，延長至4月30日，目標是幫助餐廳在面臨疫情影響之際保持營業。

他又提及，準備採取一切必要行動來挽救生命及經濟。

此前，他的目標是讓大部分美國人不遲於復活節周日假期(4月12日)重返工作崗位。

美股期貨亞洲市下挫，道指期貨一度瀉3.07%，低見20,778點；標指期貨曾跌3.13%，低見2,445點；納指期貨一度跌2.69%，低見7,365點。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾700點，至22,621點。

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