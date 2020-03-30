【專家點評】古勝：金價睇升　有咩工具可揀？

過去一周，瘟疫大流行已經由中東、歐洲轉移到美洲，而原先屬於重災區的亞洲，暫時擺脫困境，刻下最緊要嚴防新冠肺炎死灰復燃。正正印證咗中國傳統智慧，「三十年河東、三十年河西」，當一月份中國大爆發時，歐美各國掉以輕心，才造成今日人命經濟重大損失。不過以歐美發達國家的醫療體系，瘟疫終有一日會過去，各位看官亦毋須過於悲觀。

尤其是金融市場，因為全球一起放水救經濟，上個星期直情係一片欣欣向榮，恒指唔經唔覺已由低位回升逾2,300點，升幅逾1成。如果唔係每日新增確診及死亡數字持續上升，老古仲以為自己身處平衡時空，所以又要喺度提提大家，未來股市仍然會反覆波動，千祈唔好以為已經雨過天青，缸邊友要繼續控制注碼，亂世最緊要保本。

俗語講得好，亂世藏金。尤其係各國減息至貼近零利率，甚至負利率，錢擺銀行無息收，配合無限放水谷經濟，黃金可謂奇貨可居。早前高盛表展報告指，黃金屬於「最後避風港」，假設疫情擴散至第2季，料金價喺6月或之前可突破每安士1,800美元。睇番目前疫情發展，第二季繼續爆發已成定局，金價會唔會見1,800美元，大家不妨拭目以待。

展望本周，周二公布中國3月官方製造業採購經理人指數，以及美國3月咨商會消費者信心指數；周五美國則有3月失業率。到時就知疫情對中美兩國經濟的具體影響，可供各位參考。最後，雖然近日股市急彈，但新冠肺炎的威脅仍在，一旦有咩風吹草動，金融市場隨時又再風起雲湧，缸邊友不可不防，都係吼位買金定吓驚先...

東網財經專欄作者 古勝

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