【專家點評】古勝：金價睇升 有咩工具可揀？
2020年03月30日 07:00
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(Getty Images圖片)
過去一周，瘟疫大流行已經由中東、歐洲轉移到美洲，而原先屬於重災區的亞洲，暫時擺脫困境，刻下最緊要嚴防新冠肺炎死灰復燃。正正印證咗中國傳統智慧，「三十年河東、三十年河西」，當一月份中國大爆發時，歐美各國掉以輕心，才造成今日人命經濟重大損失。不過以歐美發達國家的醫療體系，瘟疫終有一日會過去，各位看官亦毋須過於悲觀。
尤其是金融市場，因為全球一起放水救經濟，上個星期直情係一片欣欣向榮，恒指唔經唔覺已由低位回升逾2,300點，升幅逾1成。如果唔係每日新增確診及死亡數字持續上升，老古仲以為自己身處平衡時空，所以又要喺度提提大家，未來股市仍然會反覆波動，千祈唔好以為已經雨過天青，缸邊友要繼續控制注碼，亂世最緊要保本。
俗語講得好，亂世藏金。尤其係各國減息至貼近零利率，甚至負利率，錢擺銀行無息收，配合無限放水谷經濟，黃金可謂奇貨可居。早前高盛表展報告指，黃金屬於「最後避風港」，假設疫情擴散至第2季，料金價喺6月或之前可突破每安士1,800美元。睇番目前疫情發展，第二季繼續爆發已成定局，金價會唔會見1,800美元，大家不妨拭目以待。
而買金的方法都有好幾種，可以購入實金、紙黃金，甚至是金礦股。當中最貼金價的自然係實金及紙黃金，前者買賣手續較貴，收藏較難。後者手續費低，且無收藏問題，但就有買賣風險。早前就有美國大型銀行因為疫情影響實金供應令金價波幅顯著擴大而暫停「紙黃金」網上交易，但呢種情況相當罕見。至於黃金ETF，SPDR金ETF(02840)算是追蹤金價的較佳工具，目價每股基金價格企穩20天線1,162元樓上，可伺機在此附近分注上車。
至於金礦股則波動較大，投資者仲要睇番企業管理、採金成本等因素，追蹤金價不算太貼。而港股中的三隻主要金礦股，分別為山東黃金(01787)、招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)，當中以山東黃金最貼金價，走勢較佳，係金礦股中的首選。
展望本周，周二公布中國3月官方製造業採購經理人指數，以及美國3月咨商會消費者信心指數；周五美國則有3月失業率。到時就知疫情對中美兩國經濟的具體影響，可供各位參考。最後，雖然近日股市急彈，但新冠肺炎的威脅仍在，一旦有咩風吹草動，金融市場隨時又再風起雲湧，缸邊友不可不防，都係吼位買金定吓驚先...
東網財經專欄作者 古勝
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