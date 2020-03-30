【另類指標】沈振盈：恒指「清明」後料再反彈
2020年03月30日 07:15
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環球疫情繼續爆發，令美股大幅下跌，道指一度跌至18,200點水平。但由於累積跌幅已大，加上全球央行齊齊放水，造就上周的反彈浪。道指亦曾在三日內大升近四千點。
與此同時，美匯指數急速回落，金價及各種外幣則大幅反彈，都反映出資金流向正在改變，後市相信是反覆向上的格局。
從玄學角度，本周股市仍然反覆，周中會出現回吐。不過，相信恒指於22,800至23,000點水平會有一定的支持。而4月4日「清明」之後，正式轉月，踏入「庚辰」月。庚辰月天干屬金，地支屬土，兩者皆對股市有利。筆者預期，港股過了「清明」之後，應可再出現新一輪反彈浪。
本周每日的股巿走勢預測：周一(壬申日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，市況反覆上落。周二(癸酉日)：天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆偏軟。周三(甲戌日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現回吐震盪。周四(乙亥日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，大幅波動。周五(丙子日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，反覆上落。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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