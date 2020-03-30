【石油大戰】布油創逾17年低　紐油失守20美元關

新冠肺炎疫情肆虐，歐洲和北美的疫情蔓延幾乎沒有放緩迹象，加上產油國沙特阿拉伯與俄羅斯一意孤行繼續展開爭奪市場佔有率的石油價格戰，油價亞洲市急挫。

布油曾瀉7.62%，低見23.03美元，創2002年11月以來新低；紐油跌穿20美元關，一度插7.39%，低見19.92美元。

西班牙周日(29日)錄得迄今為止最高單日新冠肺炎死亡病例，不過意大利的死亡人數已連續第2天下降。同時，美國頂級傳染病專家表示，該國的新冠肺炎死亡人數可能達到20萬。至於美國總統特朗普亦預期，該國新冠肺炎疫情的死亡高峰大約兩周出現。

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