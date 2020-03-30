【股市剖析】全球放水　流動性危機暫緩

過去一周，受全球央行釋放流動性的利好消息刺激，歐美主要股票指數升幅超過10%。與國外各大指數相比，中國股市漲幅明顯收斂很多，上證50漲2.78%、滬深300漲1.57%、上證漲0.97%，而深證、中小板、創業板指數均下跌。這與A股指數市場波動相對小與中國央行相對克制有關。行業上，表現最好的是疫情相關的醫療板塊、通脹預期升溫相關的消費品行業，而早前升幅過大科技類板塊跌幅相對較大，這與估值過高、獲利盤出逃有關。

市場消息看，美聯儲開啟無限量放水模式和計劃出台支持經濟的刺激政策。美聯儲在周一宣布不限量按需要買入美債和MBS，本周每天都將購買750億美元的國債和500億美元的MBS。同時，隔夜和定期回購利率將重設為0%。在美聯儲採取近似直升機式撒錢政策之後，黃金亦錄得強勁反彈。由此可見，美元流動性緊張的局面暫時得到緩和，市場不再不顧一切地盲目拋售資產換取美金。同時，美國參議院投票通過2萬億美元的財政刺激計劃。在G20會議上，二十國集團將啟動價值5萬美元的經濟刺激計劃。此外，3月以來，各個主要經濟體跟隨美聯儲相繼降息。總而言之，全球一起進入了放水階段。在一系列的救市措施之下，急劇下插的全球股市得到喘急的機會。不過就此斷言危機已過，未來全球將面對的是疫情高峰和疫情之後那滿目瘡痍的經濟狀況，所以在此階段仍不可掉以輕心，尤其對受災影響大且債務風險大的企業。

另外，相較於美國直接上強心劑救市場和經濟的簡單粗暴行為，中國在這方面就理智很多。由於投資仍然佔中國GDP一定份額，加上中國居民儲蓄率比美國要高，因此中國政府可以採取多種相對間接的方式挽救經濟。目前，中國各地陸續開始推進大批重大項目。最近一周，山東、廣東、陝西等地均有重大項目集中開工，涉及金額超過萬億元。與此同時，各地政府也在密鑼緊鼓地研究出台多項刺激消費政策，其中主要涉及刺激汽車消費和衣食住行消費。例如北京在研究汽車以舊換新和增加新能源車指標的政策，杭州市今年一次性增加2萬個小客車指標，廣州市將出台「48條」，其中涉及新能源汽車補貼政策。各省市亦相繼發放消費券以刺激居民消費，其中杭州發放5億，商家再配套12億；京東聯合各品牌向上海消費者發放1億；廣西將通過支付寶發放1億等。

本周中國股市反彈力度明顯弱於全球其他市場，但是這也合情合理，畢竟在前期美股暴跌的時候，A股還是呈現出一定的韌性，甚至一度被投資者譽為全球投資的「避風港」。但值得留意的是近期A股成交量明顯下降，市場的熱度也消退不少。市場沒有一條明顯的主線帶動情緒，各方投資者似乎都在觀望。因此，在這種情況下追高是最不可取的行為，在局面還沒有明朗之前，建議投資者不要輕易滿倉，並且多在低位埋伏業績穩健、基本面安全和估值合理的優質股份以安穩度過目前不確定性較大的階段。具體行業方面，對應上一段所提及的中國採取的一系列政策措施，消費、基建以及受益疫情的硬核醫療股份仍然是投資者考慮的首選。

勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626