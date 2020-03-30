【股民熱話】膽粗粗想入市博反彈　揀股睇實呢三大條件！

呢個3月魚缸股民都做晒歷史見證人，見證全球金融市場出現歷史性的大幅波動。事實上，過去百多年，全球不是第一次出現股災，但以市場規模論，2020年的金融市場海嘯級波動，應該算係史詩級別！

好不容易，捱到周一(30日)期指結算，周二(31日)就係季結，在各國致力大減利率兼開行印鈔機之下，短期市況有望回穩，波幅亦見收窄。今年以來，唔少打工仔可能開工不足，更甚是被裁員，攞住舊錢搣住先，又未搵到工作。由於唔少商店都停市，據聞最近就連清潔工都有好多人爭住做，啲老闆識計數，就轉請兼職頂上減開支，所以你話打工仔日子真係幾難過！

見到呢期多咗股民留意股市，開口埋口就問買唔買得貨。無他，冇工開手停口停，坐食山崩，存款利率又少得可憐，索性諗諗喺股海博一博，博正個反彈浪，搵到三兩個月家用，又唔使咁愁！

但當然，投資總有風險，尤其係依家市場仍然相對波動，且仲未知疫情影響下經濟仲有幾差，呢個時候入市搏殺，真係要三思。只係，無可否認的一個事實係，雖然短期市場風險仍高，但中長線在全球各主要央行重啟量寬之下，大量遊資充斥市場搵出路，最終又會激化資產價格，股市將成為資金去處。只是如今經已到了新的起點，抑或仲要再等，變數甚多，暫難說準。

故此，若然未有工作，但手又有畢錢，心思思想入市小試牛刀，建議你先評估吓手頭的現金狀況，扣除至少半年的生活費準備金，仍有充裕的流動現金的話，才有條件作入市考慮。

第二步，乃在選股上要審慎，最好符合呢三個條件：第一，保持到一定的派息，在超低息環境下，較具吸引力；第二，有政府資金背景，唔怕佢執笠，真係市道仲要再差，都有得守落去同佢鬥長命；第三，市場佔有率大，業務復甦條件較具優勢。

最後，筆者要補充一句，若然忍得到手的，繼續揸現金非壞事，相信後市呈L形或U形機會高，莫對V形復甦呈過分期望。若然忍唔到手，自問手頭流動性充裕，捱得到股價再跌三、兩成的風險，都冇理由阻你發達，只係選股要份外小心，畢竟如今商業活動停頓非比尋常，宜避開高債務風險的股類，免得突然停賽，血本無歸！

東網財經專欄作者 帥哥

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