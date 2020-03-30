【市前重點睇】港股外圍挫600點　油價曾瀉逾7%

美匯指數跌至98.47，離岸人民幣(CNH)企7.0938，港匯處7.752，美元兌日圓見107.56，歐元升上1.1127，英鎊高企1.2432。金價觸及1,639美元。油價一度挫逾7%，布油創逾17年低，低見23.03美元，紐油曾跌穿20美元關。美國社交距離指引延長至4月底，道期曾挫逾3%，最新跌約300點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾600點。

●美國3月份密歇根大學消費者信心創2008年10月以來最大降幅。達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭預期，美國失業率今年將在「低至中雙位數」見頂，然後在年底前回落至約7至8%。

●美國10年期國債孳息率上周五挫17.01點子，報0.6746厘。

●港股ADR指數上周五收報22,950點，跌533點或2.33%。

●即月恒生指數夜期上周五收報23,082點，跌421點，低水402點，成交30,473張。

●紐約5月原油期貨上周五收報每桶21.51美元，跌1.09美元，跌幅4.82%。倫敦布蘭特5月原油期貨收報每桶24.93美元，跌1.41美元或5.35%。

●紐約4月黃金期貨上周五收報每安士1,625美元，跌26.2美元，跌幅1.6%。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃稱，新冠肺炎疫情令全球經濟陷入衰退，比2008年金融海嘯之後的情況更嚴重，各國需要動用大筆開支應對，以避免出現破產及新興市場債務違約。

●由於新冠肺炎大流行，巴塞爾委員會將新的銀行資本要求推遲1年，至2023年1月實施；歐洲央行要求銀行至少在2020年10月之前不要派發股息。

●加拿大央行上周五減息0.5厘，至0.25厘，並推出資產購買計劃。

●日本首相安倍晉三表示，日本將擴大經濟刺激計劃，以空前刺激規模來支持受疫情衝擊的經濟。

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