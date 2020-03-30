【專家點評】陳政深：經濟不明利金價 吼金貓銀貓
2020年03月30日 08:30
東網電視更多新聞短片
港股連跌兩周後，上周終有反彈。從中線指標審視，恒指走勢似乎有所改善，亦比早前有所喘穩。以過去十年周線圖黃金分割看，恒指自高位回調直指20,256點的76.4%水平，唯去到21,000點即過去多次下試的支持即見反彈，並在上周五重上22,748點以上的61.8%位置；而從日線圖看，恒指亦自低位反彈升穿23,034點的23.6%阻力，下一站上望38.2%的24,206點，加上指數日線MACD轉正，暫時動能充足，24,000點可視為短線目標。
然而，港股一如環球其他投資市場，暫時仍受環球不利氣氛籠罩。美國新冠肺炎確診人數已超越中國，環球確診人數上升曲線，更明顯比半個月前更趨陡峭，可以預見，歐美未來一段時間的需求都難以恢復，這方面肯定會影響中國。中國工信部早前便要求，長開產業固鏈行動，促進產業鏈上下游、大中小企業協同復工復產，反映目前內地普遍存在復工未復產的情況，營商情況相信仍將反映在投資市場之上。
在全球經濟形勢及新冠肺炎疫情蔓延的雙重衝擊下，市場的避險情緒不斷升溫，金價於近日更重上1,600美元大關。金貓銀貓集團(00815)上周五發布全年業績。期內收入倒退，公司解釋指，主要由於公司根據市場環境及時作出策略調整，改變第一階段以低毛利金條引流的促銷策略，轉為改善產品結構、主推高毛利產品所致。在未來各國央行紛紛推出無限量寬鬆之下，大環境對作為黃金珠寶零售商的金貓銀貓相當有利；基本業務上，公司亦加強了股東結構，去年引入了在中國擁有逾千間珠寶門店的金大福董事長姚潤雄爲策略股東。技術走勢上，其股價與大市相關性相對不大，並在三月份打了圓底，只要突破0.65元的阻力，下一站已是0.87元位置，中線角度具一定吸納價值。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！