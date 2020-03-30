【專家點評】陳政深：經濟不明利金價　吼金貓銀貓

港股連跌兩周後，上周終有反彈。從中線指標審視，恒指走勢似乎有所改善，亦比早前有所喘穩。以過去十年周線圖黃金分割看，恒指自高位回調直指20,256點的76.4%水平，唯去到21,000點即過去多次下試的支持即見反彈，並在上周五重上22,748點以上的61.8%位置；而從日線圖看，恒指亦自低位反彈升穿23,034點的23.6%阻力，下一站上望38.2%的24,206點，加上指數日線MACD轉正，暫時動能充足，24,000點可視為短線目標。

然而，港股一如環球其他投資市場，暫時仍受環球不利氣氛籠罩。美國新冠肺炎確診人數已超越中國，環球確診人數上升曲線，更明顯比半個月前更趨陡峭，可以預見，歐美未來一段時間的需求都難以恢復，這方面肯定會影響中國。中國工信部早前便要求，長開產業固鏈行動，促進產業鏈上下游、大中小企業協同復工復產，反映目前內地普遍存在復工未復產的情況，營商情況相信仍將反映在投資市場之上。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士)

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