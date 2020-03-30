亞洲股市：日股挫3.5%　印尼股市跌至觸發熔斷機制

美股道指上周五(27日)下挫915點，道期期貨早段偏軟，亞太股市周一(30日)早段個別發展。

日本日經225指數低開505點或2.61%，報18,884點；其後跌幅一度擴大至688點或3.55%，報18,701點。

日本周日(29日)的新症創新高，有傳媒引述政府消息指，日本將禁止外國人從美國、中國、南韓及大部分歐洲國家入境，避免新冠肺炎疫情進一步惡化。

南韓首爾綜合指數低開47點或2.76%，報1,670點，最新跌55點或3.22%，報1,662點。

澳洲悉尼普通股指數最新升42點或0.86%，報4,916點。

印尼股市下跌5%，觸發熔斷機制。

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