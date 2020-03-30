新加坡金管局：料今年經濟衰退　坡元政策匯率區間斜率降至零

新加坡金管局周一(30日)發布貨幣政策聲明，預期今年經濟將會陷入衰退，而經濟衰退的深度和持續時間存在「極大的不確定性」，料2020年本地生產總值(GDP)收縮1至4%。

聲明指出，新加坡元的政策匯率區間斜率，下調至每年零升值的水平；維持政策匯率區間的寬度不變。

當局表示，坡元已跌至略低於政策區間中位的水平，準備好對過度波動的坡元匯率進行干預，貨幣市場操作將同時為金融體系提供足夠的流動性。

坡元兌每美元回軟，最新企1.4281每美元，每坡元兌港元見5.4289。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626