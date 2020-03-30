【專家點評】陳汝銘：華電福新受惠清潔能源政策

早前集團公布至2019年底止年度業績，實現收入197.76億人民幣(下同)，按年增加7.9%。售電收入為186.33億元，按年增幅為7.4%。公司權益持有人應佔利潤24.16億元，按年升6.5%，每股盈利22.45分。每10股派息54分。

期內收入增加主要由於水電、太陽能及天然氣(分散式)板塊售電收入增加。其中水電總發電量為946.14萬兆瓦時，同比增長63.4%，平均上網電價(不含稅)287.57元╱兆瓦時，同比跌1.03元╱兆瓦時，或減少0.4%。由於福建區域七大水庫期內累計來水量與去年同比增長132.8%，集團能積極開展流域水庫優化調度工作，提高流域電站群發電效益，實現年平均利用小時至3,631小時，同比提高1,320 小時，比福建省統調水電利用小時高295小時。

隨着國內正開展「十四五」(二零二一年至二零二五年)能源發展規劃的研究工作，壯大清潔能源產業為重點之一，以實現二零三零年非化石能源佔一次能源消費比重達到20%的目標奠定基礎。相信優化能源生產布局，加快提升水能、風能、太陽能、生物質能等可再生能源比重，將成為國內能源發展的方向，有利集團發展。建議可在1.2港元吸納，目標1.65元，如失守1元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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