【缸湖俠客】鄧建初：股神心訣難倣效 止蝕止賺保安心

港股曾連日狂跌，有一日更曾甫開市即大瀉逾一千七百點，連藍籌股也跌個四腳朝天，魚缸內血流成河，散戶遍體鱗傷。

社交群組傳來二次創作，正好反映了刻下散戶的心酸：「十年炒股兩茫茫，先虧車，後賠房。千股跌停，無處話淒涼。縱有漲停應不識，人跌傻， 本賠光。武漢封城難還鄉，睡不着，吃不香。望盤無言，惟有淚千行。料得年年斷腸處，熔斷夜，大熊岡。－－確診詩人 白交易」

新冠肺炎疫情全球爆發，各國元首應對疫情顯得無能為力，英國以集體染疫法去解決疫症問題，引起恐慌；美國聯儲局短時間之內兩次勁減息，重藥之下更觸發信心危機，全球股票市場大冧檔。碰上俄羅斯與沙特談判破裂，油價大崩圍，一時之間，債股油金，無不狂瀉。熊蹤處處，人人自危。

記得有經紀朋友曾說過：「想害人最好叫佢炒股票。」這句令我深思，覺得不無道理。可是想深一層，股票市場雖然有時看來好像飄忽不定，但其實每一個成交都是好淡雙方之間的博弈，既然參與其中，就應該深入研究。學好圖表分析、檢視公司基本面，判斷新聞真偽，以及捉摸市場心理等武功心法，對馳騁股場應是無往而不利。

更何況，炒股票迷人之處是有無限可能，買到獨特概念的好股可以升到你唔信。當然，揸着曾風光過但走向夕陽的行業股票，就會輸到血本無歸。

貪婪與恐懼是人性的弱點，股神巴菲特有一經典名句「人人貪婪時我恐懼，人人恐懼時我貪婪」。巴菲特富可敵國，人人恐懼時入貨，坐了艇可繼續加碼，這種跌了五成才開始入貨，愈跌愈溝，是金字塔式的炒股方法，贏面很大。

但普羅股民們，很多只是一兩注本錢，用股神的方法是行不通的，退而求其次，只能看準時機入市，並定下止蝕及買中獲利點後將止蝕盤推上變止賺為上策。

散戶買股喜用倒轉金字塔形式買股法，開始升時信心不大，只落小注，愈升愈心雄，愈高愈買得多，成本價拉高，一回頭已輸凸。

有學生問初哥，止蝕後，下跌不多後竟掉頭倒升，把他氣個半死，再遇此等情況便不肯止蝕，終有一次跌至體無完膚，恨錯難返。

由於耳朵不靈光，初哥已多年沒有上電視財經節目，記得最後一次有觀眾問一隻跌了九成的股票，應如何處置。筆者強調止蝕止賺的重要性，就是不希望再見到有股民問同樣的問題。而初哥在社交媒體上發布的市評，常用止蝕盤及止賺盤來釐定出入市時間。

初哥不喜沽空，只憑單邊睇好的策略，跌市博反彈屢建奇功。參考圖表可以增加入市信心，但當持貨時，留意股價有沒有跌穿止蝕位，必要時進行停損，是一個避免所持股票「蝕入肉」的有效方法。

鄧建初

資深股評家，縱橫金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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