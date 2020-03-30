恒指曾跌穿兩萬三 騰訊挫逾2%

港股早段跌幅一度擴大至510點，低見22,973點，跌穿23,000點；最新跌幅略為收窄至402點，報23,081點，重上兩萬三；國企指數現跌1.5%，報9,361點。

騰訊仍跌2%。

【09:20】【港股開市】恒指跌至兩萬三水平 騰訊挫逾2%

美股道期跌逾1%，港股今日(30日)期指結算跟跌，恒生指數低開463點或1.97%，報23,020點；國企指數低開189點或2%，報9,315點。

重磅股普遍下跌，騰訊跌2.7%報371.8港元，已拖低大市70點；友邦保險亦跌2%，滙豐控股及中國移動均跌逾1%；建設銀行跌1.4%，公司歸屬於股東淨利潤2,667.33億元人民幣，按年增4.74%。

兩大濠賭股金沙中國及銀河娛樂分別跌4.5%及3%。

內需股恒安國際領挫近5%，為表現最差藍籌。

手機設備股瑞聲科技跌逾3%。

水泥股中國神華則逆市升近1%，表現最佳。公司去年純利按年倒退5.5%至417.07億元人民幣，但全年股息大增逾43%至每股1.26元人民幣。

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