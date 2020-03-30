A股快報：三大股指跌逾1%　兩市融資餘額減少57億

滬深三大股指齊低開1%，滬綜指低開32點或1.17%，報2,739點；深成指低開156點或1.55%，報9,953點；創業板指低開28點或1.5%，報1,875點。

人民銀行將進行500億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，結束連續29日暫停操作的勢頭，另無逆回購到期，當日實現淨投放500億元。另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0447，較上日下調20點子，中止三連升。

截至上周五(27日)，上交所融資餘額報5,654.78億元，按日減少22.97億元；深交所融資餘額報4,882.62億元，按日減少34.63億元；兩市合計10,537.4億元，按日減少57.6億元。

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